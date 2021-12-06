В китайском городе Харбин местные власти приняли решение выплачивать премии тем людям, которые самостоятельно поделятся информацией о своем заболевании коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает новостное издание Insider.

Сумма в размере 10 тысяч юаней не будет выплачиваться тем, чье заболевание было обнаружено с помощью системы отслеживания контактов больных. Также гражданам, которые обнаружили у себя симптомы COVID-19, рекомендовали незамедлительно обращаться в больницу.

Мы советуем жителям принимать к сведению новости о том, где появляются положительные случаи COVID-19. Если вы проявляете симптомы COVID-19, такие как лихорадка, кашель, боль в горле, усталость, потеря обоняния или вкуса, боли в мышцах или диарея, не занимайтесь самолечением. Наденьте маску и отправляйтесь в ближайшую клинику и расскажите нам, куда вы ездили и с кем контактировали.

Отмечается, что в Харбине с конца ноября 2021 года фиксируют менее 10 случаев в день, потому чиновники хотят вознаградить тех, кто сам сообщит о возможном заболевании.

Читайте также, Китай начал исследования и разработку вакцины против штамма коронавируса "Омикрон". По предварительным данным, новый вариант имеет более высокую способность к распространению, чем "Дельта", сегодня о новом штамме пока мало что известно.

Кроме того, на северо-востоке Китая зафиксировали новую масштабную вспышку коронавируса. Она была вызвана "Дельта"-штаммом, в нескольких городах вблизи Дальяна, включая города Дандон, Аншан и Шэньян, ввели 14-дневный карантин для всех приезжих из Дальяна.

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