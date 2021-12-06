Ентоні Блінкен закликав Росію відвести війська від українського кордону [ Редактировать ]
Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Росію "обрати деескалацію" та відвести свої війська від українського кордону. У випадку нової агресії, США разом з союзниками по НАТО відповість оборонними заходами. Про це глава Держдепу США заявив в інтерв'ю шведському телебаченню. За його словами, у разі вторгнення, на Росію - окрім військової відповіді - можуть очікувати важкі економічні наслідки. А також кроки - цитую - від яких Штати досі утримувалися. Минулого тижня Блінкен заявив, що у США є докази підготовки РФ до масштабного вторгнення в Україну.
по теме
Розмова запланована на вечір сьомого грудня. Президенти мають обговорити ситуацію навколо України та ще цілу низку питань.
Разведка США считает, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных
Байден заявил, что не признает ничьи "красные линии" в контексте Украины. Лидер США надеется провести "долгий разговор" с президентом России Владимиром Путиным
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга сделала заявление
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен призывал Москву отвести свои войска от границы с Украиной