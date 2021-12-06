Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Росію "обрати деескалацію" та відвести свої війська від українського кордону. У випадку нової агресії, США разом з союзниками по НАТО відповість оборонними заходами. Про це глава Держдепу США заявив в інтерв'ю шведському телебаченню. За його словами, у разі вторгнення, на Росію - окрім військової відповіді - можуть очікувати важкі економічні наслідки. А також кроки - цитую - від яких Штати досі утримувалися. Минулого тижня Блінкен заявив, що у США є докази підготовки РФ до масштабного вторгнення в Україну.