В ДТП под Черниговом утром 7 декабря погибли 11 человек, еще восемь получили травмы. На трассе рейсовый микроавтобус "Чернигов-Сосница" столкнулся с грузовиком. Как сообщили в службе автомобильных дорог в Черниговской области, из-за ДТП ограничено движение на дороге Чернигов-Мена вблизи села Брусилов.

"Транспортные средства перегородили проезжую часть, движение ограничено. На момент аварии покрытие автомобильной дороги - мокрое", - сообщили в ведомстве.

По информации облуправления полиции, на месте ДТП под Черниговом ведутся следственные действия.

"На месте аварии работают следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП", - говорится в сообщении полиции.

Полиция также подтвердила число жертв аварии.

По данным спасателей, авария произошла около восьми утра вблизи села Брусилов на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч. Изначально сообщалось о 10 жерствах и 7 пострадавших, однако позже данные обновили. Так, по состоянию на 9:30, в результате ДТП предварительно погибли 11 человек и 8 человек травмированы.

"Для деблокации от ГСЧС привлечено 10 человек и 3 единицы техники", - сообщили в ГСЧС.

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Кроме того, в Белгород-Днестровском районе Одесской области в ДТП погибли трое полицейских, один - в реанимации. Служебный автомобиль с сотрудниками управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области по дороге из города Татарбунары.

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