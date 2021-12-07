Суд в Днепропетровской области применил против мужчины, который убил женщину наказание в виде пожизненного лишения свободы. Об том сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, в ноябре 2016 года мужчина, неоднократно осужденный за совершение разбойных нападений, проник в квартиру своей знакомой и по корыстным мотивам убил ее.

Он одной рукой сжал шею потерпевшей, а другой обмотал ее лицо и руки липкой лентой, удерживая в таком положении до наступления смерти в результате механической асфиксии. После этого завладел ее имуществом на 828 грн.

Отмечается, что извергу предъявили обвинение по статьям за умышленное убийство, совершенное по корыстным мотивам, и разбой (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 УК Украины).

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Кроме того, в городе Староконстантинов Хмельницкой области в подвале одной из многоэтажек нашли тело 41-летней женщины. Экспертиза установила, что потерпевшую задушили, тело женщины в подвале было обнаружено еще 3 декабря.