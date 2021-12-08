Катастрофические пробки: назван самый загруженный город в мире [ Редактировать ]
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Вследствие ослабления карантинных ограничений, глобальный транспортный трафик начал восстанавливаться. Это вскрыло серьезную проблему с пробками в самых густонаселенных городах мира. Пробки в Лондоне оказались самыми загруженными в мире. Так что скованный по вечерам в пробках Киев даже близко не сравнится с этим городом.
По данным транспортной аналитической компании Inrix Inc, у столицы Великобритании определен наихудший уровень загруженности из более чем 1000 городов в 50 странах. Водители в Лондоне простаивают в пробках около 148 часов в год.
Париж, Брюссель, Москва и Нью-Йорк занимают первые ТОП-5 позиций антирейтинга, где водители дольше всего простаивают в пробках. Что характерно, украинские города в рейтинг не попали вовсе.
Неожиданная причина пробок
Операционный директор Inrix объяснил причину увеличения пробок. Высокая загруженность улиц Лондона частично связана с внедрением новых велосипедных дорожек в 2020 году.
Однако велосипедные организации оспорили эти утверждения, а компания Cycling UK утверждает, что велосипедные дорожки, наоборот, лишь помогают разгрузить трафик и более эффективно перемещать людей.
Согласно исследованию, несмотря на пандемии, мировой трафик в 2021 году все еще был ниже уровня 2019 года. Но рост по сравнению с прошлым годом свидетельствует о значительном восстановлении экономики.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как водители готовы терпеть пробки в Киеве, лишь бы не ходить пешком.
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