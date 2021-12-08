МИД России высказались об участии США в "нормандском формате" [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел России считает, что США вполне могут присоединиться к "нормандскому формату" урегулирования на Донбассе. В частности, в этом вопросе "нет противопоказаний".
Как заявил исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД России Олег Красницкий, вопрос подключения США к "нормандскому формату" звучит постоянно.
В принципе противопоказаний к подключению США нет, поскольку они реально влияют на Украину, и от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта. В принципе, если США реально готовы внести свой вклад, мы всегда были открыты к тому, чтобы Америка оказывала свое влияние на Киев.
Также мы писали о том, что лидеры Европейского союза приняли решение ввести новые санкции против Беларуси. Кроме того, мы писали о том, Евросоюз расширил санкции против России.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры и договорились о новых
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга сделала заявление
В понедельник, 22 ноября, в России заявили, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудят Украину
Соединенные Штаты Америки обеспокоены продолжением наращивания российских войск рядом с границей Украины
В среду, 8 декабря, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сделал заявление