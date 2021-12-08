Министерство иностранных дел России считает, что США вполне могут присоединиться к "нормандскому формату" урегулирования на Донбассе. В частности, в этом вопросе "нет противопоказаний".

Как заявил исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД России Олег Красницкий, вопрос подключения США к "нормандскому формату" звучит постоянно.

В принципе противопоказаний к подключению США нет, поскольку они реально влияют на Украину, и от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта. В принципе, если США реально готовы внести свой вклад, мы всегда были открыты к тому, чтобы Америка оказывала свое влияние на Киев.

Также мы писали о том, что лидеры Европейского союза приняли решение ввести новые санкции против Беларуси. Кроме того, мы писали о том, Евросоюз расширил санкции против России.

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