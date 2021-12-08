Депутати вважають: кошторис хоч і збалансований, але все одно - в умовах пандемії грошей на медицину недостатньо

В Одесі визначалися з бюджетом міста на наступний рік. Скільки грошей планують заробити у 2022, а скільки - витратити? Про це - далі.

Це була остання сесія Одеської міськради цього року: на засідання прибули й народні депутати. Микола Скорик порушив питання повернення проспекту Маршала Жукова його історичної назви.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Проведены общественные слушания, можно эту ситуацию отстаивать в суде и я думаю, что суд, если мы все правильно сделаем законно, суд будет на нашей стороне, потому что Георгий Константинович Жуков - это тот человек - даже при всём моём негативном отношении к Закону о декоммунизации - он человек, который боролся с фашизмом. Они не подпадают под Закон о декоммунизации эти люди.

Та головне питання сесії - бюджет Одеси на наступний рік. Передбачається, що дохідна частина - майже дванадцять мільярдів вісімсот мільйонів гривень, а от витрати - на мільярд менші. Головна стаття видатків - зарплати бюджетників.

Світлана Бедрега, заступник Одеського міського голови:

Основними бюджетно-формуючими джерелами, як і в попередні роки, залишаються чотири джерела: це податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю та акцизний податок.

Бюджет зрештою - ухвалили. Депутати вважають: кошторис хоч і збалансований, але все одно - в умовах пандемії грошей на медицину недостатньо - лише два з половиною мільярди.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Потому что мы не понимаем, будет ли следующая волна, какая она будет, будет ли новый штамм, какие он будет нести последствия и к чему мы должны готовиться. Сегодня мы можем только ПРЕДПОЛАГАТЬ, но мы понимаем, что нам нужны резервуары для хранения кислорода, что нам нужно увеличивать количество коек, эти койки должны быть хорошего качества, нам нужно увеличивать техническое оснащение всех медицинских учреждений.

Водночас у мерії заявили: новий кредит, принаймні поки що, брати не планують. Нагадаю, раніше Одеса вже п'ять разів позичала гроші.