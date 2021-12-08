Дві доби під землею. На Львівщині понад три десятки шахтарів відмовляються підніматись на поверхню. Кажуть, урвався терпець через зарплатні борги. Грошей не бачили з вересня. Аби вислухати вимоги протестувальників, у шахту спустилася наша Христина Гашенко.

Шахта Червоноградська. Тут працює майже тисяча людей. Із них 32 шахтарі вже другу добу під землею. Спеціальною кліттю людям опускають їжу вниз.

Христина Гашенко:

Щоб поговорити з гірниками ми опускаємося на глибину шахти. А це майже пів кілометра під землею.

Ще кілометр углиб шахти - і зустрічаємо гірників. Під землею вони, бо третій місяць поспіль не отримують ані копійки.

Михайло Скалецький, шахтар:

Більше грошей немає і вобще не збираються переводити, ну не знаю. Це вже такий крик душі, що вже просто виходу інакшого немає.

Та не всі витримують підземні умови. Через підвищений тиск сімох гірників медики вивели на поверхню.

Дмитро Максимович, шахтар:

-Вода мінеральна, то що осталося, щоб із спраги не вмерти. - Ви економите зараз воду? - Мусимо якось чим дітей, сім'ю годувати, комуналка ,хто може кредити має.

Ті, хто залишився тут, підніматися на поверхню не планують.

-Будемо чекати поки гроші не поступлять на наші рахунки, хоть якісь.

-Дітям треба подарки купити на Миколая, грошей немає.

Страйкарів підтримують їхні колеги на поверхні. Свою роботу зупинили ще 3 копальні. Частина шахтарів перекрила трасу міжнародного значення, яка веде до українсько-білоруського кордону.

Заборгованість, а це понад 300 мільйонів гривень частково спричинена зниженням ціни на вугілля.

Мирослава Кафтан, голова регіонального об'єднання незалежних профспілок гірників Червонограда:

Починаючи із березня ціна на вугілля впала з 2200 до 1650 ,в результаті ми стали збиткові і перестали заробляти на себе.У нас збитковість, але ж люди у нас працюють.

Ще одна причина боргів - відвантажене вугілля. Деякі державні підприємства, які отримали сировину, за неї досі не розрахувались. А це понад сотня мільйонів гривень.

Олег Турчинов, голова Львівської профспілки вугільників Червонограда:

Дана ситуація зараз пакова. Не можу я сказати, що вирішить колектив, но стояти і не добувати вугілля ,потім тим людям ніхто не дасть заробітну плату, не правильно. І керівництво повинно дати відповідь.

Остання надія на підтримку з боку держави, кажуть на держпідприємстві, яке керує львівськими шахтами.

Олег Акімов, генеральний директор ДП "Львіввугілля":

Єдине, щоб депутати підтримали, тому що попередні цю зміну до закону вони прокатали просто напросто. Чекали, що буде минулого тижня, таке рішення про погашення боргу, але його не прийняли, не вистачило голосів.

Однак уже ввечері шахтарі таки отримали частину грошей. Майже 40 мільйонів на рахунки держпідприємства надійшли із держбюджету. І хоча гірники одержали ще не все зароблене - лише по кілька тисяч гривень - страйк тимчасово зупинили й піднялися на поверхню.