Водія вантажівки, яка лоб у лоб зіштовхнулася з маршруткою, попри травми, доправили до зали суду.

Підозрюваного в скоєнні іншої смертельної ДТП під Черніговом суд заарештував на 2 місяці.

Водія вантажівки, яка лоб у лоб зіштовхнулася з маршруткою, попри травми, доправили до зали суду. Там він заявив - провину не визнає, а момент аварії не пам'ятає.

Лише те, що перед його фурою почали пригальмовувати інші авто. Тим часом причини аварії розслідуватиме також урядова комісія. Нагадаю, внаслідок ДТП загинуло тринадцятеро людей. Ще семеро - у лікарні з важкими травмами.