Підозрюваного у скоєнні ДТП на Чернігівщині заарештував суд [ Редактировать ]
Підозрюваного в скоєнні іншої смертельної ДТП під Черніговом суд заарештував на 2 місяці.
Водія вантажівки, яка лоб у лоб зіштовхнулася з маршруткою, попри травми, доправили до зали суду. Там він заявив - провину не визнає, а момент аварії не пам'ятає.
Лише те, що перед його фурою почали пригальмовувати інші авто. Тим часом причини аварії розслідуватиме також урядова комісія. Нагадаю, внаслідок ДТП загинуло тринадцятеро людей. Ще семеро - у лікарні з важкими травмами.
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