Ізраїль та США збираються провести спільні військові навчання, під час яких відпрацюють удари по іранських ядерних об'єктах.

Країни готуються до так званого "найгіршого сценарію", якщо Іран не припинить спроб створити зброю масового ураженння. Переговори щодо іранської ядерної програми відновлюються сьогодні у Відні.

Їхня мета, серед іншого, повернути Сполучені Штати до ядерної угоди, з якої Вашингтон вийшов за президентства Трампа. На Заході дедалі більше схиляються до думки, що Іран використовує перемовини, аби потягти час задля нарощування ядерного арсеналу.