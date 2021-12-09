Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у смертельній ДТП на Чернігівщині [ Редактировать ]
Два місяці в СІЗО. Такий запобіжний захід суд обрав водієві, якого підозрюють у скоєнні іншої смертельної аварії - на Чернігівщині.
Попри травми шофера вантажівки доправили до зали суду. Там він сказав, що провину не визнає, а момент зіткнення не пам'ятає. Технічні причини ДТП розслідуватиме ще й урядова комісія. Очолить її заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм. Звіт у Кабміні чекають до кінця січня.
І за його результатами уряд вирішуватиме, як підвищити рівень безпеки на дорогах. Нагадаю, аварія сталась у вівторок. Вантажівка лоб у лоб зіткнулася з маршруткою. Тринадцятеро людей загинули, семеро - тяжко травмовані.
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