Два місяці в СІЗО. Такий запобіжний захід суд обрав водієві, якого підозрюють у скоєнні іншої смертельної аварії - на Чернігівщині.

Попри травми шофера вантажівки доправили до зали суду. Там він сказав, що провину не визнає, а момент зіткнення не пам'ятає. Технічні причини ДТП розслідуватиме ще й урядова комісія. Очолить її заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм. Звіт у Кабміні чекають до кінця січня.

І за його результатами уряд вирішуватиме, як підвищити рівень безпеки на дорогах. Нагадаю, аварія сталась у вівторок. Вантажівка лоб у лоб зіткнулася з маршруткою. Тринадцятеро людей загинули, семеро - тяжко травмовані.