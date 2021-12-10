Байден пообіцяв східному крилу НАТО додаткові війська [ Редактировать ]
Джо Байден пообіцяв східному крилу НАТО додаткові війська. Їх перекинуть у разі потреби. Тобто якщо Росія продовжуватиме агресивні дії, які нині демонструє поблизу українського кордону. Про це йшлося в телефонній розмові лідерів США та Бухарестської дев'ятки. Саме ситуація довкола України була основною темою наради. На ній Джо Байден закликав союзників зробити все можливе, щоб подолати кризу - шляхом "стримування, оборони та діалогу". Нагадаю, до Бухарестської дев'ятки входять Болгарія, Угорщина, Польща, Словаччина, Румунія, Чехія та країни Балтії.
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Так Генсек Альянсу Єнс Столтенберг висловився на зустрічі з очільницею Єврокомісії та президентом Латвії. За його словами, НАТО і ЄС демонструють єдність і високий рівень співпраці в протидії викликам в Україні та довкола неї.
Під час телефонної розмови, Джо Байден закликав союзників зробити все можливе, щоб владнати ситуацію з нарощуванням російських військ біля українського кордону - шляхом "стримування, оборони та діалогу".
Про це заявив президент США Джо Байден. Серед іншого, обговорять так зване "занепокоєння Росії" щодо ймовірного розширення Альянсу на схід.
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Про це заявив президент США Джо Байден. Серед іншого, обговорять так зване "занепокоєння Росії" щодо ймовірного розширення НАТО на схід.