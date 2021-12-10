Джо Байден пообіцяв східному крилу НАТО додаткові війська. Їх перекинуть у разі потреби. Тобто якщо Росія продовжуватиме агресивні дії, які нині демонструє поблизу українського кордону. Про це йшлося в телефонній розмові лідерів США та Бухарестської дев'ятки. Саме ситуація довкола України була основною темою наради. На ній Джо Байден закликав союзників зробити все можливе, щоб подолати кризу - шляхом "стримування, оборони та діалогу". Нагадаю, до Бухарестської дев'ятки входять Болгарія, Угорщина, Польща, Словаччина, Румунія, Чехія та країни Балтії.