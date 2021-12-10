Жінка заплатить штраф за влаштовану нею масштабну аварію [ Редактировать ]
Тисяча 200 євро штрафу за масову аварію на велогонці. У Франції покарали жінку, яка спричинила серйозний інцидент на перегонах Тур де Франс. Це сталося 26 червня за 45 кілометрів від фінішу першого етапу. Уболівальниця з великим плакатом заступила на край смуги, внаслідок чого крайній спортсмен зачепився за нього і впав. Це спровокувало падіння більшої частини велосипедистів. Один учасник змагань вибув, ще восьмеро - отримали травми. Винуватиця втекла з місця події. Однак її упізнали сусіди та видали поліції.
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Уболівальниця з великим плакатом заступила на край смуги, внаслідок чого крайній спортсмен зачепився за нього і впав. Це спричинило падіння більшої частини пелотону велосипедистів.
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