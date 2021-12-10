Держава і банки тільки готуються до перерахувань ковідної тисячі, а шахраї вже готові. Телефонні та інтернет-спритники уже на повню працюють над схемами - як виманити гроші з довірливих громадян, розповідаючи байки про нараховані бонуси та "проблємкі" з рахунком. Принагідно -попередимо: справжні банки ніколи не просять назвати жодні номери, чи коди, запам'ятайте! Наступна історія про людину, яка не дала себе ошукати. Дивімося.

Тарас - наш колега, телеоператор одного з телеканалів. Нещодавно до нього зателефонували майже вдосвіта, невідомий назвався представником служби безпеки "державного" банку. І відразу приголомшив новиною.

Тарас Іванків, житель села Павлівка:

У вас є нарахування обіцяної тисячі. Вам треба продиктувати останні 4 цифри вашого рахунку, які вказані на картці, але це треба зробити негайно і терміново.

Чоловік каже: одразу зрозумів - це шахраї. Адже знав, що виплати почнуться з 19 грудня. І тільки тим, хто зробив дві дози щеплення. А в нього - лише одна. Поводивши аферистів за ніс, поклав слухавку.

А от Андрію шахраї не дзвонили, а надіслали повідомлення.

-Вам доступна виплата ковід 19. Сума виплати 1000 гривень. Підтвердити переказ - і тут є лінк, по якому треба перейти, щоб підтвердити переказ.

Та за покликанням Андрій не перейшов. Каже: його одразу насторожило кілька моментів. Номер телефону й назва сайту….

Андрій Коваль, житель Івано-Франківська:

Дуже довгий лінк на сайт, де пропонувалося отримати ці гроші; він був схожий на офіційний сайт МОЗ, але там було додано ще кілька закінчень і якраз такими довгими посиланнями якраз користуються шахраї.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Ось цей сайт. Відрізнити його від справжньої сторінки Міністерства охорони здоров'я майже не можливо. А ось ще один…і тут теж пропонують уже отримати виплати за вакцинацію проти Ковіду… Щоправда, для цього всюди треба ввести дані банківської картки. Саме на це і розраховують шахраї. І тільки-но ви це зробите, з вашого рахунку одразу ж спишуть усі гроші.

Це найпоширеніший вид інтерет-шахрайства, - пояснюють правоохоронці. Називається - фішинг.

Тарас Мороз, начальник відділу протидії кіберзлочинам у Івано-Франківській області:

Шахраї в своїй роботі адаптовуються до запитів суспільства. Так наприклад під приводом державних виплат правопорушники створюють фішингові ресурси, зовні схожі на оригінальні. Здійснюють підміну назви сайту.

Тож як не потрапити в тенета аферистів? Треба лише дотримуватися простих правил.

Тарас Мороз, начальник відділу протидії кіберзлочинам у Івано-Франківській області:

Не переходити за сумнівними посиланнями, уважно перевіряти адреси сайтів, звіряти ці адреси із адресами оригінальних. Також поставити в онлайнбанкінгу обмеження на здійснення виплат.

Та найголовніше - ніколи і нікому не надавати реквізитів банківських карток і паролі до них. І якщо у вас це просять - знайте - ви у пастці шахраїв.