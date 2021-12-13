В Іспанії від повеней загинуло щонайменше двоє людей [ Редактировать ]
Щонайменше двоє людей загинуло внаслідок повеней на півночі Іспанії.
В регіоні кілька днів не вщухали дощі, а з верхівок гір почав танути сніг. Через це місцеві річки вийшли з берегів. Затопило дороги та житлові будинки.
Подекуди під водою опинилися цілі населені пункти.
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