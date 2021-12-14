США готові посилити військову присутність у Східній Європі, якщо Росія вдасться до нової агресії проти України. На цьому наголосила речниця Білого дому - Джен Псакі. Раніше США анонсували "рішучі економічні та інші заходи" у разі військової ескалації довкола України. До санкцій також обіцяють приєднатися європейські союзники - країни-члени ЄС.

Журналіст: Чи є активний план розгортання американських сил у країнах східного блоку НАТО, якщо Росія вторгнеться в Україну?

Джен Псакі, речниця Білого дому: