США готові посилити військову присутність у Східній Європі [ Редактировать ]
США готові посилити військову присутність у Східній Європі, якщо Росія вдасться до нової агресії проти України. На цьому наголосила речниця Білого дому - Джен Псакі. Раніше США анонсували "рішучі економічні та інші заходи" у разі військової ескалації довкола України. До санкцій також обіцяють приєднатися європейські союзники - країни-члени ЄС.
Журналіст: Чи є активний план розгортання американських сил у країнах східного блоку НАТО, якщо Росія вторгнеться в Україну?
Джен Псакі, речниця Білого дому:
У Східній Європі, звичайно, є ряд країн-партнерів НАТО – "країни східного флангу", як Ви сказали. І те, що сталося, якщо поглянути назад на 2014 рік, багато з цих країн шукали гарантій, хотіли посилення військової присутності, хотіли додаткових розгортань. І, безумовно, це питання розглядається, якщо Росія вирішить вторгнутися в Україну.
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