В Харкові чоловіки обстріляли продавців із травматичних пістолетів [ Редактировать ]
Стрілянина в Харкові. Там поранено чоловіка. Суперечка спалахнула в магазині на Центральному ринку. Покупцеві відмовили продати дрібні деталі поштучно. Той пішов, а згодом повернувся. Але не один - із приятелем та... зброєю.
Вони обстріляли продавців із травматичних пістолетів. Одному поцілили в ногу. Зрештою нервового покупця схопили перехожі й тримали, доки не приїхала поліція. Стрілець уже має судимість. І дозволи на зброю у нього виявились простроченими. Його товаришу вдалося втекти. Зараз його шукає поліція.
Віктор Забашта, директор "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф":
Поранення отримали два чоловіки. 57-річний під час падіння, він пошкодив м'які тканини обличчя і був доправлений до міської лікарні швидкої допомоги і 47-річний чоловік, в нього забійна рана гомілки, він залишився на місці пригоди після того, як йому було надано допомогу.
Дмитро Чубенко, речник прокурора Харківської області:
Під час затримання у особи, яка здійснювала постріл, було вилучено два травматичних пістолети. Це один пістолет марки "Форт". Інший травматичний також - пістолет револьверного типу.
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