Стрілянина в Харкові. Там поранено чоловіка. Суперечка спалахнула в магазині на Центральному ринку. Покупцеві відмовили продати дрібні деталі поштучно. Той пішов, а згодом повернувся. Але не один - із приятелем та... зброєю.

Вони обстріляли продавців із травматичних пістолетів. Одному поцілили в ногу. Зрештою нервового покупця схопили перехожі й тримали, доки не приїхала поліція. Стрілець уже має судимість. І дозволи на зброю у нього виявились простроченими. Його товаришу вдалося втекти. Зараз його шукає поліція.

Віктор Забашта, директор "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф":

Поранення отримали два чоловіки. 57-річний під час падіння, він пошкодив м'які тканини обличчя і був доправлений до міської лікарні швидкої допомоги і 47-річний чоловік, в нього забійна рана гомілки, він залишився на місці пригоди після того, як йому було надано допомогу.

Дмитро Чубенко, речник прокурора Харківської області: