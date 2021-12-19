І рейтинг влади... падає. Принаймні, про це свідчать дані дослідження Української соціологічної групи. Більшість опитаних вважає, що держава рухається хибним шляхом. І найчастіше скаржаться на брак досвіду в чиновників і корупцію. А от серед успіхів - називають "Велике будівництво" й додаток "Дія".

Щодо політичних уподобань. Якби парламентські вибори відбувалися зараз, голоси українців розподілилися б так. За "Слуг" готові віддати голоси 18 відсотків респондентів. Трохи менше в "Опозиційної платформи - За життя" - 16 із половиною. Далі - "Європейська Солідарність" і "Батьківщина".

Потрапили б до Ради і партії Дмитра Разумкова та "Сила і Честь". А от якщо б зараз відбулися президентські вибори, то у другий тур вийшли б Володимир Зеленський і Юрій Бойко - 21 і 16 відсотків відповідно.