Отсутствие работы в интересах людей привело к катастрофическому падению доверия к законодательному органу. Чтобы вернуть это доверие, необходимо провести перевыборы в парламент. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Люди разочаровались в парламенте. Два года назад он начал работу с уровнем доверия 65%. Сегодня парламенту доверяют 6% граждан Украины. Чтобы в 10 раз снизился уровень доверия всего за два года – это нужно было постараться. И монобольшинство, и их сателлиты – постарались: когда открывали рынок земли, когда принимали закон о легализации казино и так далее", - заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что провластное большинство старательно дистанцировалось от всего того, что действительно нужно людям.

"Заблокировали законы, которые необходимы для мирного процесса. Заблокировали закон об увеличении финансирования медицины. Заблокировали увеличение выплат пенсионерам, матерям с детьми, людям с инвалидностью. Но при этом проталкивают только лоббистские законы. Потому парламент и потерял доверие", - подчеркнул политик.

Сопредседатель фракции оппозиционеров убежден, что единственным выходом являются досрочные выборы в Верховную Раду.

"Из-за позиции монобольшинства и их сателлитов в этом парламенте уже ничего не сделать и доверие не восстановить. Самый правильный выход - и наша фракция на этом настаивает – это сдать мандаты и пойти на перевыборы. Наша фракция к этому готова. И если есть политическая совесть у других парламентских фракций, то они обязаны поддержать нашу инициативу. В Верховную Раду должны прийти те политические силы, которые будут выполнять свои обещания и работать на благо людей", - резюмировал Юрий Бойко.