Екоактивісти мітингували за ліквідацію Держагентства лісових ресурсів [ Редактировать ]
Ліквідувати Держагентство лісових ресурсів, і створити в країні нові національні парки та заповідники. Із такими вимогами під офісом держагентства сьогодні зібралися екоактивісти. Свій пікет вони провели у формі перфомансу, символічно пиляючи дрова для посадовців.
За кілька хвилин після початку акції до людей вийшли представники установи та запросили лідерів на розмову. Але все завершилось нічим. Протестувальники хотіли лише особистої зустрічі із головою Держагенції. А той мав власні справи. Передавати свої вимоги іншим чиновникам мітингарі відмовилися. І пообіцяли продовжувати пікет.
Іван Шеремет, начальник управління лісового господарства:
- Ніяких вимог, нічого не подали. На що відповідати? Дайте якісь вимоги - на що відповідати?
Володимир Борейко, протестант:
- Провести радикальне реформування державного Агентства лісових ресурсів. Неможливо, коли одна контора і рубає ліси, і сама себе охороняє. Це ніби запустити цапа охороняти огород з капустою.
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