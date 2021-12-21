Суд відправив під варту депутата Бахмацької міськради, який збив на смерть велосипедиста і намагався втекти з місця аварії. Чоловік визнав скоєння ДТП. Водночас заявив, що був тверезим. У прокуратурі ж підозрюють, що 54-річний депутат сідав за кермо напідпитку. Але всі обставини слідство ще з'ясовує. Нагадаю, ДТП сталася 18 грудня у Бахмачі на Чернігівщині. Велосипедист помер дорогою до лікарні. Після зіткнення автівку депутата знесло в кювет.