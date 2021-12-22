Перше у світі СМС продали за 107 тисяч євро [ Редактировать ]
Перше у світі СМС продали за 107 тисяч євро. Історичні торги відбулися у передмісті Парижа. З молотка пішло привітання з Різдвом, яке 1992 року отримав один із керівників британського оператора стільникового зв'язку "Водафон" - Річард Джарвіс. Лот представили у вигляді кількох зображень на цифровому екрані - мобільного телефона із СМС та копії оригінального протоколу зв'язку, яким надіслали повідомлення. Імені власника історичного лота не розголошують. Відомо лише, що він із Канади. Вторговані кошти передадуть в ООН на потреби біженців.
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