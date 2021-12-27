Пів сотні мігрантів штурмували прикордонний пункт у Мельнику [ Редактировать ]
На білорусько-польському кордоні майже пів сотні мігрантів штурмували прикордонний пункт у Мельнику. Знову намагалися прорватися до ЄС. Нелегали жбурляли в правоохоронців каміння та осліплювали їх лазерами. Загалом від серпня незаконно перетнути польсько-білоруський рубіж спробували майже 40 тисяч іноземців. Поляки мусять захищатися. До середини наступного року Варшава планує звести на межі з Білоруссю мур - протяжністю майже 200 кілометрів і заввишки понад п'яти метрів.
по теме
Тисячі мігрантів із країн Близького Сходу, Афганістану, Конго - досі на території Білорусі й не полишають спроб потрапити до ЄС.
Загалом за причетність до переправляння людей через білоруський кордон затримали 422 контрабандисти. Це, зокрема, громадяни України, Грузії та Сирії.
60 людей намагалися незаконно потрапити на територію ЄС. За даними Прикордонної служби Польщі, мігранти влаштували штурм огорожі на ділянці поблизу Мельника.
Вони не зникли, а просто змінили тактику. Тисячі мігрантів із країн Близького Сходу, Афганістану, Конго - досі на території Білорусі й не полишають спроб потрапити до ЄС. Рубіж масово вже не штурмують. Утім, намагаються діяти маленькими групами.
Це, зокрема, громадяни України, Грузії та Сирії. Від початку року польська Прикордонна служба зафіксувала майже 40 тисяч спроб незаконного потрапляння в ЄС.