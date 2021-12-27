На білорусько-польському кордоні майже пів сотні мігрантів штурмували прикордонний пункт у Мельнику. Знову намагалися прорватися до ЄС. Нелегали жбурляли в правоохоронців каміння та осліплювали їх лазерами. Загалом від серпня незаконно перетнути польсько-білоруський рубіж спробували майже 40 тисяч іноземців. Поляки мусять захищатися. До середини наступного року Варшава планує звести на межі з Білоруссю мур - протяжністю майже 200 кілометрів і заввишки понад п'яти метрів.