У Польщі в аварію потрапив екскурсійний автобус зі школярами. Постраждали 10-ро підлітків. У них легкі ушкодження, тож дітей не ушпиталили.

Інцидент стався у Мазовецькому воєводстві поблизу Варшави. Зіткнулися два автобуси. У другому був лише водій. Обставини ДТП з'ясовують.