Аварія у Польщі: постраждали 10 підлітків [ Редактировать ]
У Польщі в аварію потрапив екскурсійний автобус зі школярами. Постраждали 10-ро підлітків. У них легкі ушкодження, тож дітей не ушпиталили.
Інцидент стався у Мазовецькому воєводстві поблизу Варшави. Зіткнулися два автобуси. У другому був лише водій. Обставини ДТП з'ясовують.
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