Європейці завзято протестують проти нових ковідних обмежень [ Редактировать ]
Нові протести проти нових обмежень. У Німеччині, Франції та Словенії знову запроваджують частковий карантин. Чи допоможе це зупинити "Омікрон"? І що робити зі зростанням кількості невдоволених? Розкаже Тетяна Логунова.
Тисячі людей - у всіх без винятку регіонах Німеччини. Напередодні ввечері країною прокотилися масштабні акції протесту проти посилення карантинних обмежень. Наймасовішими - були демонстрації у Східній Німеччині, де кількість коронаскептиків традиційно вища. Там не обійшлося і без заворушень. У Саксонії протестувальники закидали поліцію камінням та петардами. Щонайменше десять силовиків зазнали травм і поранень.
Нові правила, проти яких мітингували люди, набули чинності одразу після Різдва. Що забороняти - вирішувала кожна окрема німецька земля. Утім, усі регіони істотно обмежили соціальні контакти навіть для вакцинованих. Людям дозволили зустрічатися компаніями не більше десяти осіб. А нещеплені можуть проводити час щонайбільше із двома друзями чи знайомими. А ще в країні закрили нічні клуби та дискотеки, а спортивні заходи відтепер проводитимуть без глядачів.
Ці обмеження мають сенс і я не бачу в них жодних проблем. Не вважаю їх втручанням у моє приватне життя. - Я за. Ми повинні щось робити, аби спинити темпи поширення вірусу.
Зупинити "Омікрон" - намагаються і французи. Там роботодавців закликали негайно перевести своїх працівників на дистанційну роботу. І знову запровадили обов'язковий масковий режим на центральних вулицях великих міст. А ще уряд планує заборонити невакцинованим відвідувати ресторани, кіно й інші громадські місця. Із середини січня в ці заклади більше не пускатимуть відвідувачів із негативним тестом на коронавірус. Щоправда, цю пропозицію ще має затвердити парламент.
Останнім часом у Франції фіксують рекордні цифри хворих на ковід. Кілька днів тому за одну добу в країні заразилися більше як сто тисяч осіб. Це найвищий показник за весь час пандемії.
Посилити правила планує і влада Словенії. Як саме - наразі вирішує парламент країни. Доки депутати обговорюють пропозиції, під стінами протестують противники карантину. Вони називають імовірні обмеження замахом на власні свободи.
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