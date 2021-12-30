Держбезпека, енергетика, пандемія. Це ті питання, які розглядають у ці хвилини на Раді Нацбезпеки й оборони. Принаймні саме ці теми анонсувалися напередодні. Засідання спочатку планували на 29 грудня, але перенесли на день пізніше через "розширення порядку денного". Про результати мали розказати ще о 17:30. Утім, підсумковий брифінг теж затримався.

За перебігом подій в Офісі Президента стежить Ірина Розова, вона на зв'язку зі студією. Добрий вечір, Іро? Чи є новини?

Вітаю, Наталю! Передноворічне Засідання РНБО сьогодні тривало трішки довше ніж зазвичай, тож до журналістів секретар Олексій Данілов вийшов із запізненням. Спочатку розповів про порядок денний. Політики розглянули понад 20 питань. Почали з ситуації на українських кордонах, та готовності збройних сил України.

Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України:

На сьогодні загроз відкритої агресії з боку Російської Федерації ми з вами не бачимо. Що буде завтра - ми завтра будемо з вами про це говорити. На сьогодні внутрішня дестабілізація в нашій країні - це питання номер один для Російської Федерації. Якщо буде внутрішня дестабілізація, як це відбувалося раніше Російська Федерація може скористатися цією можливістю. Наше завдання цього не допустити.

Окрім ситуації на кордонах говорили політики про енергетику, програму збереження лісів та наболіле - коронавірус та захист від нового штаму - "Омікрону".

Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України:

В лютому ми можемо мати "Омікрон" в себе, в доволі великих обсягах, тому ми маємо вакцинуватися.

Й традиційно не обійшлося засідання без санкцій. Цього разу обмеження ввели проти компаній, які причетні до будівництва мосту через Керченську протоку. Також під санкції потрапили люди, які на території окупованого Криму здійснюють, як назвав Данілов "судочинство" над громадянами України. А от щодо обмежень проти телеканалів "Перший Незалежний" та "Укрлайф" Олексій Данілов пояснив - голосування щодо введення санкцій було проведено кілька днів тому в письмовому вигляді. Це всі новини на цю годину, студія?

Дякую, Іро. Це була Іра Розова - з Банкової. Де закінчилося останнє цього року - засідання Ради національної безпеки та оборони.