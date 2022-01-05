У пошуках дипломата. Білий Дім майже три роки не може визначитись, хто остаточно стане послом США в Україні. І весь цей час відомство очолює тимчасово повірений у справах.

Чому за стільки часу Байден не визначився із кандидатурою і чиї імена називають як претендентів? Дмитро Анопченко розпитав про все у дипломатів.

Посольство США в Україні працює без першої особи, амбасадора, ще із квітня 2019, коли Держсекретар Помпео достроково відкликав з цієї посади Марі Йованович, призначену ще Обамою кадрову дипломатку, яку в команді Трампа вважали нелояльною до 45-го президента. Відтоді, тобто майже три роки, дипломатичне представництво Америки очолює тимчасовий повірений, який не має таких повноважень, як посол.

Альтернативну кандидатуру, запропоновану Трампом - Кіта Дейтона - Конгрес свого часу провалив, повернув документи без розгляду. А Байден, прийшовши до влади, зі своїм кандидатом і досі не визначився.

"Шукаємо", - сказала пресі речниця президента.

Джен Псакі, речниця Білого дому:

Він точно планує висунути кандидатуру посла в Україні. Як і у випадку з будь-яким іншим призначенням, він завжди шукає найбільш відповідну особу, здатну грати ту чи іншу важливу роль!

Але чому ця пауза затягнулась так надовго?

Причин кілька, і серед них є об'єктивна. Конгресмени (зокрема, Тед Круз) тривалий час блокували кадрові призначення в Держдепі на знак протесту проти рішення Байдена відмовитися від санкцій проти "Північного потоку". Там, де за скороченою процедурою кандидатури чиновників Держдепартаменту та Послів могли погодити за лічені години, знадобилися тижні, - і виникла "кадрова черга". Але ще в грудні конгресмени зняли цю "блокаду", погодившись затвердити одразу 32 номінації. От тільки посла в Україні в цьому переліку не було.

Джерела в дипломатичних колах неофіційно зазначають: причина і в тому, що Білому дому насамперед потрібно було терміново призначити Амбасадорів у країнах ЄС і в тому ж Китаї, із яким відносини більш ніж непрості. Навіть американського посла в Пекіні лише 2 тижні тому нарешті затвердили; що вже казати про Україну, де, як неофіційно діляться в коридорах влади, Крістіна Квін і як "в. о." чудово справляється. Мовляв, тому і екстреності немає; документи готують, було кілька пропозицій щодо кандидатур, серед яких навіть називають і найімовірнішу.

Наголошу, це ще не остаточне рішення - можливі зміни, але джерела в дипломатичних колах кажуть, що Держдеп схиляється до того, щоб перевести до Києва із Братислави чинного посла США у Словаччині, пані Бріджит Брінк. Це не політичне призначення, вона кадровий дипломат; раніше обіймала посаду заступника помічника Держсекретаря (а це рівень заступника міністра) з питань Європи та Євразії, де сферою відповідальності якраз були Східна Європа і заморожені конфлікти. Тому якщо це призначення станеться (тут варто підкреслити – "якщо", бо папери не підписані), то розповідати про Донбас новому послу буде не потрібно.

Але коли Білий дім таки визначиться? Один з найкращих експертів щодо України, колишній заступник Держсекретаря Девід Крамер, досить відверто написав сьогодні - в матеріалі для Washington Post.

Нездатність призначити посла в Києві - це не просто поганий спосіб ведення зовнішньої політики. Це також свідчить про неповагу адміністрації, хоч і ненавмисну, до України.

І про можливе призначення посла Брінк, хоча в публікації і не називають жодних прізвищ.

Якщо людина вже пройшла перевірку та схвалення Сенатом на свою посаду, то, ймовірно, швидко отримає і схвалення в разі, якщо її номінують для роботи в Києві. Зволікання Білого дому з визначенням кандидатури непробачне. Ця держава вже достатньо пережила за останні два роки адміністрації Трампа. Від адміністрації Байдена чекають кращого, особливо з огляду на те, що він добре знає цю країну.

Тож, зважаючи на резонанс довкола цього призначення, за обережними прогнозами дипломатів хоча б навесні цього року новий посол в Україні все ж таки може стати до роботи. Якщо ж, звісно, у Конгресі не буде нової "кадрової блокади".