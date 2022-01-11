Документи про імунізацію будуть чинними дев'ять місяців [ Редактировать ]
Усі імунізовані мають ковід-сертифікати... Термін дії яких, - інформують в уряді, - планують ... скоротити. Замість року документи будуть чинні - дев'ять місяців. І "помолодшати" свідоцтва можуть уже цього тижня. У МОЗі таке майбутнє нововведення називають звичайною європейською практикою, яка допоможе українцям подорожувати до понад вісімдесяти країн світу, де вже діють такі обмеження.
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Вже з восьмого січня всі охочі українці можуть отримати третю - бустерну дозу. У МОЗ кажуть, щеплюватимуть людей за старою схемою.
По данным министерства, первую дозу получили 26 502 человека