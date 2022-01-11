У Харкові виникла пожежа на території найбільшого в місті Свято-Благовіщенського храму [ Редактировать ]
У Харкові вранці гасили пожежу, що спалахнула на території найбільшого в місті Свято-Благовіщенського храму. Пожежі одразу присвоїли підвищений рівень небезпеки й відправили туди чотири підрозділи рятувальників. За годину займання ліквідували. Як з'ясувалося, горіла господарча будівля. Вогонь знищив внутрішнє облицювання стін та церковний інвентар. Обійшлося без потерпілих. Кафедральний собор не постраждав. Причини пожежі наразі невідомі.
Анатолій Торяник, заступник начальника Головного управління ДСНС України у Харківській області:
На пожежу були направлені за підвищеним номером виклику, оскільки цей об'єкт у нас є на особливому рахунку, прибули підрозділи. На час прибуття горіла господарча будівля загальною площею більше 100 кв метрів, площа пожежі склала 60 кв метри. Під час гасіння пожежі ніхто не постраждав. Не загинув. Потерпілих немає. Пожежа була локалізована і ліквідована. Із-за сильного задимлення від пожежі рух по прилеглим дорогам було патрульною поліцією перекрито.
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