У Харкові вранці гасили пожежу, що спалахнула на території найбільшого в місті Свято-Благовіщенського храму. Пожежі одразу присвоїли підвищений рівень небезпеки й відправили туди чотири підрозділи рятувальників. За годину займання ліквідували. Як з'ясувалося, горіла господарча будівля. Вогонь знищив внутрішнє облицювання стін та церковний інвентар. Обійшлося без потерпілих. Кафедральний собор не постраждав. Причини пожежі наразі невідомі.

Анатолій Торяник, заступник начальника Головного управління ДСНС України у Харківській області: