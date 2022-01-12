Денежное обеспечение сотрудников Национальной полиции должно существенно возрасти - Александр Плужник [ Редактировать ]
Комиссия Киевсовета по законности, правопорядку и связям с правоохранительными органами обратилась в парламент и правительство о необходимости повышения денежного обеспечения полицейских. Об этом сообщил глава комиссии Александр Плужник.
"Предложенное повышение уровня заработных плат для сотрудников полиции на 10% с 1 февраля 2022 года недостаточно. Оно даже не перекрывает уровень текущей инфляции. Поэтому мы сегодня обратились в Верховную Раду и Кабинет министров с просьбой повысить зарплаты полицейским", - подчеркнул Александр Плужник.
По его словам, это создаст дополнительные социальные гарантии для полицейских и представителей их семей и вернет престиж службы в полиции.
Низкая оплата труда становится причиной оттока кадров и снижения мотивации сотрудников полиции. Кадровый дефицит в Национальной полиции становится все более острым. Растет количество увольнений среди патрульных полицейских. В частности, в Киеве неукомплектованность работников национальной полиции - 17,9%, патрульных - 24,8%. Такая же угрожающая ситуация складывается и в других регионах страны», – отметил глава комиссии.
По словам депутата, зарплаты полицейских должны увеличиться: минимальная заработная плата работника Национальной полиции должна составлять 22000-25000 грн, младшего состава работника Нацполиции – 18000-22000 грн, патрульной полиции – 20000-22000 грн.
"Мы призываем Кабинет министров и Верховную Раду занять государственную позицию и существенно увеличить оплату труда сотрудников Национальной полиции. Это позволит вернуть престиж службы в полиции, усилит мотивацию к честному и ответственному служению украинскому обществу", - резюмировал Александр Плужник.
По информации руководителей Национальной полиции и Патрульной полиции Киева, которые докладывали на заседании комиссии, в течение последних двух лет не закладывались средства для повышения денежного довольствия сотрудникам полиции, а доплаты были нерегулярными и недостаточными, что привело к большому количеству увольнений.
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