В четверг, 13 января, в Киевской области, в Бородянке, в складском помещении с автомобильными шинами вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Огонь охватил площадь в около 1000 квадратных метров.

В Бородянке, что на Киевщине, на складе недействующего ныне завода "Борекс", горят использованные автомобильные шины. Площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет. Ситуация контролируемая.

К тушению привлечены 27 человек и 7 единиц техники ГСЧС.

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