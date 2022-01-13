В одному з найстаріших вузів країни спалахнула масштабна пожежа [ Редактировать ]
Пожежа в одному з найстаріших вузів країни, Харківському національному університеті ім. Каразіна, налякала містян. Пополудні з вікон другого поверху повалив густий дим, а всередині приміщення завили пожежні сирени. Де сталося загоряння і коли вдалося приборкати вогонь - далі.
Запах диму в приміщенні Каразінського університету його працівники і студенти відчули о пів на першу дня. У виші одразу ж спрацювала пожежна сигналізація. Почалася евакуація.
Анастасія Гусенко, студентка:
Сирена прозвенела очень тихо, мы в начале не разобрались что произошло. Продолжали сидеть, через время вышли и увидели, что люди бегают и решили выйти тоже. Вышли на заднюю часть, увидели задымление по центру, там, где приблизительно актовый зал.
На вулицю вийшли близько трьохсот студентів і викладачів. Рятувальники надали пожежі найвищий номер виклику і відрядили туди 8 бригад та пів сотні рятувальників. Дим із вікон будівлі університету здіймався з другого до п'ятого поверху.
Олександр Волобуєв, начальник ГУ ДСНС у Харківській області:
Було дуже сильне задимлення. Працювали в апаратах захисту органів дихання і зору. Горіли підсобки під сценою актового залу на другому поверсі. Зараз проводиться розбір, перевірка конструкцій, суміжних приміщень. Ускладнення - звужений підхід, диму нікуди було діватися.
Постраждалих немає,- кажуть рятувальники. І це завдяки вчасним і злагодженим діям працівників університету.
Олександр Волобуєв, начальник ГУ ДСНС у Харківській області:
Постраждалих немає, слід відмітити роботу персоналу університету, які негайно евакуювали всіх людей, які знаходились в будинку, близько трьохсот чоловік.
За годину вогонь вдалося приборкати. Усі речові докази передали експертам пожежної лабораторії. Саме вони з'ясують причину загоряння.
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