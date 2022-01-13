У виші одразу ж спрацювала пожежна сигналізація.

Пожежа в одному з найстаріших вузів країни, Харківському національному університеті ім. Каразіна, налякала містян. Пополудні з вікон другого поверху повалив густий дим, а всередині приміщення завили пожежні сирени. Де сталося загоряння і коли вдалося приборкати вогонь - далі.

Запах диму в приміщенні Каразінського університету його працівники і студенти відчули о пів на першу дня. У виші одразу ж спрацювала пожежна сигналізація. Почалася евакуація.

Анастасія Гусенко, студентка:

Сирена прозвенела очень тихо, мы в начале не разобрались что произошло. Продолжали сидеть, через время вышли и увидели, что люди бегают и решили выйти тоже. Вышли на заднюю часть, увидели задымление по центру, там, где приблизительно актовый зал.

На вулицю вийшли близько трьохсот студентів і викладачів. Рятувальники надали пожежі найвищий номер виклику і відрядили туди 8 бригад та пів сотні рятувальників. Дим із вікон будівлі університету здіймався з другого до п'ятого поверху.

Олександр Волобуєв, начальник ГУ ДСНС у Харківській області:

Було дуже сильне задимлення. Працювали в апаратах захисту органів дихання і зору. Горіли підсобки під сценою актового залу на другому поверсі. Зараз проводиться розбір, перевірка конструкцій, суміжних приміщень. Ускладнення - звужений підхід, диму нікуди було діватися.

Постраждалих немає,- кажуть рятувальники. І це завдяки вчасним і злагодженим діям працівників університету.

Олександр Волобуєв, начальник ГУ ДСНС у Харківській області:

Постраждалих немає, слід відмітити роботу персоналу університету, які негайно евакуювали всіх людей, які знаходились в будинку, близько трьохсот чоловік.

За годину вогонь вдалося приборкати. Усі речові докази передали експертам пожежної лабораторії. Саме вони з'ясують причину загоряння.