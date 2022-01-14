Перша у світі свиня-художниця успішно продає свої картини [ Редактировать ]
Перша у світі свиня-художниця успішно продає свої картини. Мешкає чотириногий талант на прізвисько Пігкассо у притулку для тварин в Південній Африці. Полотна пише з 2016 року просто своїм п'ятачком. Одна з робіт пішла з молотка за майже 25 тисяч доларів. Господарка Пігкассо пускає виторг на фінансування притулку, а також на догляд за хворими тваринами.
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