Здав неохайного сусіда - отримав 200 гривень! У містечку Золотоноша на Черкащині вирішили привчати людей - до чистоти й порядку. Там пропонують повідомляти про порушників, які викидають сміття - на вулиці. Надіслав доказ злочину "з душком" - отримав гроші. Місцеві жителі кажуть: "це - як у Європі". Та чи погоджуються на такий підробіток? І як же насправді - "в Європі"? Стас Кухарчук і Тетяна Логунова - розкажуть.

Порожні пляшки, пакети, бляшанки й зіпсована городина. Це - околиці містечка Золотоноша. Хоча картина - звична для багатьох українських міст. Тут - у приватному секторі - господарі створюють стихійні звалища просто під парканами. І це попри те, що є й централізоване вивезення сміття, і баки - чи не в кожному дворі.

А це вже район золотоніських багатоповерхівок. Біля баків - теж купи непотребу. Чомусь тут мешканці елементарно не можуть поцілити у сміттєвий контейнер і складають пакети поряд.

А це - наче паралельна реальність. Німеччина, Берлін. І такої картини, як у Золотоноші, тут годі й уявити. Чисті вулиці, тротуари, навіть сміттєві баки - чисті! І територія біля них. У Німеччині залишати відходи біля контейнерів категорично заборонено.

Цьому вчать у школі, в початкових класах. Правила сортування сміття інтегрують у навчальну програму. Ну, і в ЗМІ ця тема постійно присутня.

Для тих, хто не знає, на сміттєвому майданчику є спеціальні плакати з інструкцією. Дивись і викидай.

Тетяна Логунова, кореспондентка:

Ось такі різнокольорові контейнери тут стоять біля кожного житлового будинку. У синій слід викидати папір, у жовтий - пакування, у зелений - скло, а коричневий - для решток їжі. Переплутаєте - комунальні служби просто не вивезуть сміття. За систематичне порушення - ще й оштрафують.

А допоможуть вас оштрафувати... ваші ж сусіди! Якщо хтось тут, у Німеччині, побачить, що ви викинули сміття не за правилами, на вас поскаржаться! Винагород чи премій за повідомлення - ніхто не виплачує. А от штрафи порушникам - виписують чималі - від кількох сотень до кількох тисяч євро!

Жити, як у Європі, хочуть нині й у Золотоноші. За Неохайними містянами тепер вестимуть цілодобовий нагляд. Принаймні, обіцяють у мерії. Там закликають людей скаржитися на нечупар і навіть пропонують за це винагороду - 200 гривень за фото порушника. Це буде дешевше для бюджету, аніж прибирати стихійні звалища:

Артем Харін, начальник управління ЖКГ Золотоніської ОТГ:

На цей час ми змушені витрачати на вивезення, ми його називаємо, як "понаднормове накопичення сміття", але люди все одно виносять і вивозять.

У мерії Золотоноші подбали й про анонімність: фото і скаргу можна скинути за спеціальним номером через вайбер. Та українці, на відміну від німців, до такої ініціативи поки що ставляться з пересторогою:

Ми не стукачі! Ні… дело не в том, у нас народ просто к этому не привык, раз настучали - значит плохой, а за границей - это нормально.

Та попри це, скарги на нечупар уже надходять. За останні кілька тижнів муніципальна інспекція виписала вже півтора десятка адмінпротоколів.