Стоимость природного газа на торгах в Европе в пятницу, 14 января, возросла на 11%. Об этом сообщает пресс-служба лондонской биржи ICE.

На нидерландском хабе TTF к 10:00 стоимость тысячи кубов топлива с поставкой в феврале составляла $1143. На 11:50 цена несколько опустилась до $1074 за 1 тыс. кубических метров.

Отмечается, что накануне цена газа на европейской бирже поднималась выше $1000 за тыс. кубометров. При этом 22 декабря цены на газ в Европе достигли рекордной отметки в $2200. При этом еще в сентябре рекордной считалась отметка в $760.

Читайте также, в ближайшие два зимних месяца Европа может остаться без газа. Это может произойти из-за морозов и низких запасов в хранилищах, через четыре месяца после того, как посланник США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Европа не делает достаточно для подготовки к холодному сезону.

Кроме того, объемы прокачки газа через Украину в направлении Словакии продолжают быстро сокращаться. В первых числах 2022 года транзит находится на близких к минимальному уровню за последний год, за 2021 году среднесуточная прокачка через точку Вельке Капушаны составила 76,6 млн куб. м.

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