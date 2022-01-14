В Киеве, на улице Дегтяревская 28, упало дерево. Это стало причиной задержки движения трамваев. Об этом пишет пресс-служба Киевпасстранса.

В Киеве задерживается движение трамваев №14 и №15.

На место падения дерева была направлена ответственная служба столицы.

Читайте также, в Киеве создадут новую трамвайную линию, которая свяжет Железнодорожный вокзал с центром города. Новый трамвайный маршрут не только улучшит сообщение между районами Правого берега Киева, но и уменьшит количество пробок и нагрузку на Святошинско-Броварскую ветку метро.

Кроме того, в Киеве остановили движение скоростных трамваев № 1 и № 3 на Борщаговской линии из-за капитального ремонта путепровода на пересечении улиц Борщаговской и Вадима Гетьмана. На этот период столичные власти открывают альтернативные транспортные маршруты.

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