В Киев из-за деревьев задерживают трамваи [ Редактировать ]
В Киеве, на улице Дегтяревская 28, упало дерево. Это стало причиной задержки движения трамваев. Об этом пишет пресс-служба Киевпасстранса.
В Киеве задерживается движение трамваев №14 и №15.
На место падения дерева была направлена ответственная служба столицы.
Читайте также, в Киеве создадут новую трамвайную линию, которая свяжет Железнодорожный вокзал с центром города. Новый трамвайный маршрут не только улучшит сообщение между районами Правого берега Киева, но и уменьшит количество пробок и нагрузку на Святошинско-Броварскую ветку метро.
Кроме того, в Киеве остановили движение скоростных трамваев № 1 и № 3 на Борщаговской линии из-за капитального ремонта путепровода на пересечении улиц Борщаговской и Вадима Гетьмана. На этот период столичные власти открывают альтернативные транспортные маршруты.
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