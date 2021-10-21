В Киеве запустят скоростной трамвай от вокзала до Дворца спорта [ Редактировать ]
Источник: КГГА
В Киеве создадут новую трамвайную линию, которая свяжет Железнодорожный вокзал с центром города. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.
Линия скоростного трамвая будет начинаться от улицы Старовокзальной до станции метро "Дворец спорта" с заездом на Вокзальную площадь.
Ее построят за счет займа Всемирного банка в размере $39 млн, который одобрил Кабинет министров. Строительство начнется в следующем году. Министр инфраструктуры Александр Кубраков так прокомментировал проект:
Разморожен один из ключевых проектов развития пассажирского электротранспорта в столице. Он позволит продлить линию скоростного трамвая до центра города разгрузить красную ветку метро, в том числе и станцию метро "Вокзальная", которая сейчас выполняет функцию большого транзитного узла.
По его словам, Киев шел к реализации этого решения годами, но реальный результат есть только сейчас.
Новый трамвайный маршрут не только улучшит сообщение между районами Правого берега Киева, но и уменьшит количество пробок и нагрузку на Святошинско-Броварскую ветку метро. К тому же на улицах, где пройдет маршрут, проведут реконструкцию.
Напомним, что в Киеве с начала 2022 года подорожает проезд в общественном транспорте. Столичные власти в данное время калькулирует тариф.
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