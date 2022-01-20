Побічна дія диджиталізації. Шахраї вдаються до нових схем із нашими смартфонами. І крадуть їх тепер зовсім не заради самого гаджету. До чого може призвести втрата мобілки? Як за кілька хвилин не отримати кредит на свою голову? Куди звертатися і що робити, коли ви потрапили в таку халепу? Олена Логінова поспілкувалася с людиною, яка на власному досвіді знайшла відповіді на ці запитання.

Олена Логінова, кореспондентка:

Життя у смартфоні. І справді, в ньому наші дзвінки, листування, розваги, а також копії документів... Та різноманітні додатки для банківських послуг... І складно навіть уявити, яка небезпека нас може спіткати, якщо телефон потрапить до рук шахраїв.

Так сталося з Людмилою. У неї днями поцупили мобільний телефон.

Людмила, потерпіла від дій шахраїв:

Я пам'ятаю, я зайшла в маршрутку мене відволікли і в цей час витягли телефон.

І це призвело до величезних неприємностей.

Людмила, потерпіла від дій шахраїв:

На моє ім'я було відкрито кредит в сумі 55 тисяч грн і всі кошти, які були за цим кредитом, вони виводилися з рахунку і я спостерігала за тим, як вони виводилися. - Я не розумію чому кредити видають лише з номером телефону. Я не розумію, як це - без присутності людини у відділенні, без фотографування цієї людини.

У Нацбанку кажуть - усе законно. Такі операції не заборонені.

Ольга Лобайчук, начальник Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку України:

Дистанційне надання послуг, в тому числі кредитування, дозволено, тим більше воно було дозволено з урахуванням тих карантинних обмежень які є... І власне того, що дійсно деякі послуги банків потрібно було надавати дистанційно.

А отже, виходить - у шахраїв розв'язані руки. Поцупив телефон, а в ньому - все життя жертви. Головне - знати номер, він, як ключ від дверей. Людмила ж каже: діяти почала негайно - викликала поліцію, подзвонила до банків і мобільному оператору, хотіла заблокувати номер. Але, виявилося, не все так просто...

Людмила, потерпіла від дій шахраїв:

На сайті оператора я не знайшла опції швидкої для того, щоб я могла заблокувати саме свій номер.

Заблокувати мобільний номер миттєво, без з'єднання з оператором, не вийде, кажуть в офісі мобільного зв'язку. Є процедура, яку необхідно пройти. І вона займає певний час.

Ірина Леліченко, прессекретар мобільного оператора:

Заблокувати номер телефону абонента з голосу співробітник компанії не може і це робиться саме з міркувань безпеки, оскільки у такий же спосіб може зателефонувати й шахрай - тому абонентові, який хоче заблокувати в оператора номер телефону потрібно буде пройти аутентифікацію...

Людмила, каже, намагалася з'єднатися з оператором. Але її дзвінок весь час був у черзі й слухавку ніхто не брав. Утім, на ці аргументи в банку не зважають. Платити кредит все одно, кажуть там, доведеться.

Людмила, потерпіла від дій шахраїв:

Мені телефонували з банку і повідомили, що кредит закріплено за мною - зараз вони сказали, що сума приблизно 40 тисяч...

У самому банку нам відповіли - проводять внутрішнє розслідування щодо конкретного випадку. Обіцяють про результати поінформувати. І докласти максимум зусиль, аби розв'язати це питання на користь потерпілої. Експерти ж наголошують: якщо ви опинились у подібній ситуації - часу не гайте:

Ольга Лобайчук, начальник Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку України:

Відразу шукайте - просіть у когось мобільний телефон, дзвоніть у всі свої банки де ви є клієнтом і відразу блокуйте всі-всі рахунки та забороняйте передачу персональних даних по будь-яким запитам, коли людина це дуже оперативно робить відразу, такі дії є неможливими.

Михайло Ілляшев, адвокат, заслужений юрист України:

Негайно звернутися до правоохоронних органів для того, щоб в певний час в певному місці вже було зафіксовано, що телефон з цього моменту вже не належить цій людині та не знаходиться у її володінні. Після того всі дії, які будуть виконуватися з цим телефоном цілком законо, що ця людина може говорити, що це не вона і вона нічного не робила...

А ще фахівці радять встановити на телефон двофакторну ідентифікацію. Тобто пароль на блокування екрану телефону і пін-коду сім-картки. Щоб будь-які маніпуляції треба було постійно підтверджувати.