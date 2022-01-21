Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил военные объекты в Лунинецком районе (Брестская область), где позже дал пресс-конференцию журналистам. По словам Лукашенко, Союзное государство не хочет войны, но если Запад будет продолжать свои агрессивные действия, то будет жесткий ответ. Об этом сообщает "Белта".

Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь выстраивают свои рубежи с целью защиты, при чем не только установив забор на границе, но и "дорогостоящую систему безопасности на южных рубежах". При этом президент Беларуси подчеркнул, что они (Союзное государство) не хотят войны, потому что это ужасно для всех, а не только для военных.

По мнению президента Беларуси, Украина находится под внешним управлением, а в самой стране пытаются стереть память о славянском единстве. Из-за этого они вынуждены реагировать и защищать 1500 км совместной границы.



Вдобавок Лукашенко сказал, что если против Союзного государства начнут стягивать войска, ставить на грань выживания разными санкциями, запугивать, то Беларусь и Россия "ломанут так, что мало не покажется!"

"Поэтому с нами не надо связываться. Нас невозможно победить. И по духу мы люди такие, что невозможно победить, и по территории: от Бреста до Владивостока - уже многие пробовали, мы помним. Чем закончилось - понятно. Поэтому не надо нас дергать. Мы никому в огород не лезем, у нас достаточно земли. Дай бог ее удержать и освоить. Вот наши цели. Но еще раз повторяю, если кто-то не вразумил: мало не покажется. Я не угрожаю, я просто предупреждаю: упаси вас господь!", - заявил президент.

Напомним, что Лукашенко пригрозил возвращением ядерного оружия в Беларусь.

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