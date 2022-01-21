Подальші переговори з Росією можливі після деескалації ситуації з Україною - Блінкен [ Редактировать ]
Подальші переговори з Росією щодо безпеки можливі за умови деескалації ситуації з Україною. Про це в Женеві після переговорів із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, Сполучені Штати продовжать роботу над створенням угод із РФ для гарантування безпеки. Однак усе залежатиме від того, чи Росія припинить агресію проти України. Отже, це вибір, що постав перед Росією - йти шляхом дипломатії, який приведе до миру й безпеки, чи шляхом, що приведе лише до конфлікту, тяжких наслідків та міжнародного осуду.
Ентоні Блінкен, держсекретар США:
Це були не переговори, а відвертий обмін занепокоєннями та ідеями. Я чітко дав міністру Лаврову зрозуміти, що є певні питання та засадничі принципи, які Сполучені Штати, наші партнери й союзники мають намір обстоювати. Зокрема й ті, що заважають суверенному праву українського народу писати своє майбутнє. І тут немає про що торгуватися, немає.
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