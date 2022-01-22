Запрет криптовалют, предложенный Центробанком России, приведет к оттоку из страны IT специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики. Об этом заявил создатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров.

Ни одна развитая страна не запрещает криптовалюты. Причина: такой запрет неизбежно затормозит развитие блокчейн-технологий в целом. Эти технологии повышают эффективность и безопасность многих видов человеческой деятельности - от финансов до искусства. Решения на базе распределенных реестров, использующих в качестве единиц расчета криптовалюты, приходят на смену отживающим свой срок централизованным финансовым системам второй половины XX века.

Дуров пишет, что соседи России, от Украины до Узбекистана, вслед за развитыми странами принимают прогрессивные законы в сфере блокчейна, поскольку не хотят остаться на обочине технологического и экономического прогресса.

Вдумчивое регулирование в этой сфере позволит стране сбалансировать распределение сил в международной финансовой системе и стать одним из крупных игроков новой экономики.

Стремление регулировать хождение криптовалют естественно со стороны любого финансового органа. Однако рекомендуя наложить тотальный запрет на криптовалюты, ЦБ РФ предлагает выплеснуть с водой и ребенка. Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере.

Напомним, что Банк России 20 января сообщил о планах запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют.

На фоне риска запрета в России биткойн впервые с июля 2021 года опустился ниже $34,2 тыс. По данным на 14:50 по киевскому времени биткойн торгуется на уровне $$35 758. Вслед за ним падают курсы и других криптовалют.

Ранее "Подробности" сообщали, что в Украине легализуют криптовалюты, и написали инструкцию о том, как купить биткойны.