В Минэнерго сделали заявление относительно прохождения отопительного сезона [ Редактировать ]
Источник: ДТЭК
Отопительный сезон в Украине проходит спокойно, ежедневно на складах предприятий накапливается уголь. Такое заявление на брифинге сделал министр топлива и энергетики Украины Герман Галущенко.
По углю есть тенденция ежедневного накопления на складах. На сейчас имеем 806 тысяч тонн угля на складах ТЭС и около 250-270 тыс. тонн на портах, которые уже разгружены и доставлены для Украины. Это тот ресурс, который позволит нам спокойно пройти вторую часть отопительного сезона.
Глава Минэнерго заверил, что достаточными являются и запасы газа в Украине. С февраля НАК "Нафтогаз" при необходимости "будет привлекать газ в необходимых объемах".
Министр Галущенко сообщил, что 25 января для краткосрочного ремонта отключили два энергоблока - один на Хмельницкой АЭС, второй на Запорожской. После проведения планового ремонта они будут возвращены в работу. В стране работает 12 энергоблоков из 15-ти.
На этот период энергосистема абсолютно сбалансирована... Утренний и вечерние пики проходят за счет резерва.
Между тем ТАСС со ссылкой на пресс-службу белорусского Минэнерго сообщил, что Республика осуществляет поставки электроэнергии Украине в качестве аварийной помощи ее энергосистеме.
Беларусь оказывает аварийную помощь украинской энергосистеме. Предоставление электрической мощности осуществляется по запросу украинской стороны 25 января с 11:00 до 18:00 в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи", - говорится в сообщении. При этом "максимальная мощность составит 150 МВт.
Напомним, что во вторник, 25 января, Хмельницкая АЭС отключила первый энергоблок из-за срабатывания аварийной защиты.
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