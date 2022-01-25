На Закарпатті у дворічного хлопчика виявили поліомієліт: чому недуга повертається в Україну [ Редактировать ]
Поліомієліт підтвердили у дворічної дитини із Закарпаття. Вірус знайшли медики Львова. Там дитину лікували від супутніх хвороб. Хлопчик не був вакцинований. Чому недуга, про яку давно забули чи не в усьому світі, повертається в Україну? Мар'яна Мартин розкаже.
Ще в грудні у дворічного хлопчика із Закарпаття лікарі запідозрили поліомієліт. А днями діагноз підтвердився.
Віктор Микита, голова Закарпатської ОДА:
Дитина 2019 року, на жаль, вона мала супутні хвороби і батьки відмовилися від вакцинації у свій час. Вона була на лікуванні за межами Закарпаття. На сьогодні ми не можемо стверджувати, що зараження відбулося на території Закарпаття.
І це не перший випадок в області. Минулого року поліовірус діагностували у п'ятьох дітей. Один малюк захворів на Рівненщині. Лікарі поширення недуги пояснюють низьким рівнем вакцинації.
Вікторія Тимчик, регіональна координаторка з вакцинальної кампанії проти COVID-19 у Закарпатті:
Ми охопили лише 60% дітей, котрі підлягали вакцинації. Єдиний метод, котрий наразі можна застосувати - це виключно вакцинація.
Попри те, що препаратів для щеплення нині вдосталь, ситуація в Україні - одна з найгірших у світі. Щоб уберегти дітей від недуги, обласна адміністрація розгорнула широку інформаційну кампанію.
Роман Молдавчук, начальник управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Закарпатської ОДА:
Це інформування на пунктах пропуску батьків, котрі в'їжджають в Україну, корті приїжджають із заробітків. Також роздаються інформаційні буклети в аптеках області, в центрах первинної медико-санітарної допомоги.
Поліомієліт - гостре інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему. Хвороба може спричинити параліч і навіть призводить до смерті. Андрій Павленко переніс недугу в 3-річному віці.
Андрій Павленко, житель Ужгорода:
Це були дуже важкі ускладнення у дитинстві. Це кома. Лікарі боролися за мене. Зі свого досвіду скажу, що пересуватись на милиці 30… уже 34 роки не дуже легко.
Андрій закликає батьків вакцинувати дітей. І навіть знявся в соціальному ролику ЮНІСЕФ. Однак безліч людей досі навіть чути про щеплення не хочуть.
Жителька Ужгорода:
Ми протів вакцин. Беремо всю відповідальність на себе, і бог сохраняє діток. А якщо захворіємо, то так має бути.
Та це не про Маргариту. Жінка довіряє доказовій медицині - її 6-річна донька має всі щеплення.
Емілія, жителька Ужгорода:
Я не боюся укольчиків. Я хочу, щоб була здорова.
Усі діти, інфіковані поліо- в Україні, невакциновані. Хоча процедура ця обов'язкова й безкоштовна. А з 1 лютого стартує кампанія зі щеплення від поліомієліту і триватиме три тижні. Її перший етап охопить дітей віком від 6 місяців до 6 років, які пропустили вакцинацію за Національним календарем.
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