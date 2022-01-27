Марк Цукерберг свернул проект Libra/The Verge

Руководство компании Facebook решило окончательно свернуть проект по запуску собственной криптовалюты, которую сначала планировали назвать Libra, а затем Diem. Об этом сообщают The Wall Street Journal и Bloomberg со ссылкой на источники в компании Марка Цукерберга.

Проект The Diem Association решил продать свои технологии и активы за $200 млн калифорнийскому банку Silvergate Capital, который обслуживает операции в биткойнах и компании, работающие с блокчейном. Если сделка состоится, это станет завершением амбициозного проекта Facebook по запуску собственной криптовалюты.

По задумке разработчиков, "криптой" могли бы пользоваться все обладатели смартфонов с Facebook, Messenger и WhatsApp. Для этого создали мобильное приложение Calibra, которое позволит отправлять и получать платежи.

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Криптовалюта должна была работать на закрытом блокчейне: участниками сети стали бы все зарегистрированные пользователи, а управлять ею будут только участники Libra Association. В отличие от большинства других цифровых активов, Libra была быт обеспечена традиционными валютами.

Запуск Libra на мировом уровне планировался на первый квартал 2020 года, однако Libra столкнулась с противодействием со стороны американских и европейских регуляторов.

Ранее сообщалось, что Facebook запустил в Европе сервис для знакомств Dating. В Украине он пока недоступен.