Кабинет министров Украины изменил минимальные и максимальные сроки между этапами вакцинации и сократил минимальный срок получения бустерной дозы вакцины от COVID-19 со 180 до 90 дней.

Также установлен максимальный срок при получении бустерной дозы вакцины от COVID-19 – 270 дней. Этот срок будет применяться и при вакцинации одной вакциной, и при смешанных схемах вакцинации.

В Министерстве здравоохранения объяснили, что рекомендованный оптимальный срок ревакцинации – от шести до девяти месяцев после завершения первичного курса вакцинации независимо от того, какой вакциной привился человек.

А лица с ослабленным иммунитетом, которым вводят дополнительную дозу вакцины от COVID-19, тоже смогут получить бустерную дозу через три месяца после дополнительной (оптимальный срок введения — от трех до шести месяцев).

Читайте также, какая категории украинцев сможет купить лекарства на 1000 гривен за вакцинацию.

Ранее мы писали о том, что на следующей неделе в приложении "Дия" появится бета-тестирование услуги, благодаря которой украинцы смогут получить по 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.