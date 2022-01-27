В Украине сокращен минимальный срок получения бустерной дозы от COVID-19 [ Редактировать ]
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Кабинет министров Украины изменил минимальные и максимальные сроки между этапами вакцинации и сократил минимальный срок получения бустерной дозы вакцины от COVID-19 со 180 до 90 дней.
Также установлен максимальный срок при получении бустерной дозы вакцины от COVID-19 – 270 дней. Этот срок будет применяться и при вакцинации одной вакциной, и при смешанных схемах вакцинации.
В Министерстве здравоохранения объяснили, что рекомендованный оптимальный срок ревакцинации – от шести до девяти месяцев после завершения первичного курса вакцинации независимо от того, какой вакциной привился человек.
А лица с ослабленным иммунитетом, которым вводят дополнительную дозу вакцины от COVID-19, тоже смогут получить бустерную дозу через три месяца после дополнительной (оптимальный срок введения — от трех до шести месяцев).
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