Талібан стратив понад сотню військових та чиновників, які співпрацювали із Заходом [ Редактировать ]
Талібан стратив понад сотню військових та колишніх чиновників, які співпрацювали із Заходом - попри оголошену амністію. Про це йдеться у звіті ООН.
Там зазначили, що відколи таліби захопили владу всередині серпня, на афганських правозахисників та працівників ЗМІ нападають і залякують.
А рівень життя для 39 мільйонів жителів значно погіршився. Нагадаю, цього літа війська США і НАТО почали завершувати вивід військ з країни. Талібан оголосив про мирне передання влади.
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Делегація "Талібану" вперше після захоплення влади в Афганістані прибула до Євросоюзу - на офіційні переговори. У зустрічі беруть участь європейські та американські урядовці.
У зустрічі беруть участь європейські та американські урядовці, а також представники афганського громадянського суспільства.
З відповідною заявою до світової спільноти звернувся Мартін Гріффітс - заступник генерального секретаря з гуманітарних питань.
Наказ стосується працівників органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я, а також комунальних установ.