На афганських правозахисників та працівників ЗМІ нападають і залякують.

Талібан стратив понад сотню військових та колишніх чиновників, які співпрацювали із Заходом - попри оголошену амністію. Про це йдеться у звіті ООН.

Там зазначили, що відколи таліби захопили владу всередині серпня, на афганських правозахисників та працівників ЗМІ нападають і залякують.

А рівень життя для 39 мільйонів жителів значно погіршився. Нагадаю, цього літа війська США і НАТО почали завершувати вивід військ з країни. Талібан оголосив про мирне передання влади.