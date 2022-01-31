Велика Британія готується до платинового ювілею Королеви. Єлизавета Друга уже за тиждень увійде в історію як монархиня, яка найдовше правила країною - понад 70 років. Які урочистості заплановані у Сполученому Королівстві - розповість Світлана Чернецька.

Коли 1926 року в Георга П'ятого народилася онука, у неї не було жодних шансів стати королевою. Престол заповідали дядькові Єлизавети. Та Едвард Восьмий не протримався на троні навіть року, зрікся заради кохання до розлученої американки. Престол посів батько Єлизавети.

Єлизавета, принцеса Йоркська:

Я проголошую перед усіма вами, що все моє життя, довге воно чи коротке, буде присвячене вам і служінню нашій великій імперській родині, до якої ми всі належимо.

Цю клятву принцеса дала на 21-ий день народження. Єлизаветі було 25, коли її батько - король Георг Шостий - передчасно помер від раку легенів.

Через рік після смерті батька Єлизавета зійшла на монарший престол.

Тоні Джадж, колишній офіцер Збройних сил Великої Британії:

Я пам'ятаю коронацію. Кілька сімей зібралося в моїх сусідів, бо лише в них на вулиці був телевізор. І ми всі втиснулися у вітальню, чоловіки були в сорочках і краватках, жінки - у найкращих сукнях.

Єлизавета Друга - людина-епоха, найвідоміша і найвпливовіша королева у світі.

Єлизавета Друга, королева Великої Британії:

У лютому розпочнеться мій платиновий ювілейний рік, який, сподіваюся, дасть можливість людям у всьому світі насолодитися відчуттям єдності, стане нагодою подякувати за величезні зміни останніх сімдесяти років - соціальні, наукові й культурні.

Вона не дає інтерв'ю, не коментує політичних подій. У свої 95 досі їздить за кермом та не пропускає можливості покататися верхи. Хоча минулий рік змусив королеву переглянути розпорядок дня. Через проблеми зі спиною вона відмовилася від участі в кількох публічних заходах. А в жовтні її на добу поклали в лікарню на обстеження.

Із тростиною на публіці Її Величність уперше з'явилася після смерті коханого чоловіка - принца Філіпа. У шлюбі вони були 73 роки.

Роберт Джобсон, редактор відділу королівських новин у газеті:

Він був наче кам'яною стіною для королеви від самого початку, відтоді, коли вона була ще молодою і наївною.

Зараз Її Величність набирається сил перед святкуванням Платинового ювілею перебування на троні. А він триватиме весь рік.

Світлана Чернецька, кореспондентка: