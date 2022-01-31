Рівень життя для 39 мільйонів жителів Афганістану значно погіршився [ Редактировать ]
Талібан стратив понад сотню військових та колишніх чиновників, які співпрацювали із Заходом - попри оголошену амністію. Про це йдеться у звіті ООН.
Там зазначили, що відколи таліби захопили владу всередині серпня, на афганських правозахисників та працівників ЗМІ нападають і залякують.
А рівень життя для 39 мільйонів жителів значно погіршився.
Нагадаю, цього літа війська США і НАТО почали завершувати вивід військ з країни. Талібан оголосив про мирне передання влади.
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Про це ідеться у заяві американського президента Джо Байдена, яку оприлюднили на сайті Білого дому.
Про це ідеться у заяві американського президента Джо Байдена, яку оприлюднили на сайті Білого дому
Відколи таліби захопили владу всередині серпня, на афганських правозахисників та працівників ЗМІ нападають і залякують
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