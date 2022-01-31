На допит прийшов, утім, свідчити - відмовився. Петро Порошенко з'явився в ДБР на вимогу слідчих.

Запевняє - закон не порушує. П'ятий президент "вугільну" справу проти себе називає "переслідуванням опозиції", тож співпрацювати зі слідством не планує. Нагадаю, Петра Порошенка підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму. А саме - закупівлі вугілля з тимчасово окупованих територій Луганщини й Донеччини.

Петро Порошенко, президент України (2014-2019 рр.):

Я, як відповідальний політик… і законослухняний громадянин, прибув на допит в абсолютно порожній нікчемній справі. Але я точно не маю наміру брати участь у цьому шоу. Я не братиму участі й не даватиму жодних свідчень, тому що це дуже схоже на сценарій, якби в 1937 році когось закликали співпрацювати з НКВС.

Тетяна Сапьян, радниця з комунікацій ДБР: