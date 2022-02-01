На среду, 2 февраля 2022 года, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс на уровне 28,31 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс снизился на 14 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 2 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 28,318 гривен за 1 доллар (-0,1375 грн). При этом курс доллара на 1 февраля составляет: 28,4555 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается третий день подряд после достижения максимума с февраля 2015 года.

Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.

Ранее "Подробности" сообщали, что в Украине легализуют криптовалюты, и написали инструкцию о том, как купить биткойны.

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