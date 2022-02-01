Курс доллара "падает" третий день подряд [ Редактировать ]
На среду, 2 февраля 2022 года, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс на уровне 28,31 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Курс снизился на 14 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 2 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 28,318 гривен за 1 доллар (-0,1375 грн). При этом курс доллара на 1 февраля составляет: 28,4555 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается третий день подряд после достижения максимума с февраля 2015 года.
Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.
Ранее "Подробности" сообщали, что в Украине легализуют криптовалюты, и написали инструкцию о том, как купить биткойны.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
На понедельник, 31 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют
На понедельник, 31 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют
На четверг, 27 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют
Фундаментальних причин для знецінення національної валюти немає, на неї "тисне" інформаційний простір і чутки про підготовку російського вторгнення в Україну. Українська влада витратила з початку 2022 року майже $1,5 млрд на стабілізацію курсу гривні
У держбюджеті на поточний рік долар заклали на рівні 28 гривень 70 копійок. Та як швидко він досягне цієї позначки? - експерти прогнозувати не беруться.